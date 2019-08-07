وقال ليفاندوفسكي في مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد": "في الهجوم، خسرنا 3 لاعبين وهم فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريغيز. وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز".

وكان المهاجم البولندي قد عبر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.

كما سقط في المباراة النهائية لدورة "أودي" الدولية الودية التي نظمها على ملعبه أمام توتنهام الإنجليزي وصيف بطل اوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد، وبنجامين بافار من شتوتغارت،

كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب (19 عاما) من هامبورغ. وما زال يحاول استقطاب النجم الدولي لوروا سانيه الذي أصيب مؤخرا من مانشستر سيتي.

ونقلت فرانس برس عن ليفاندوفسكي "حتى في حال التعاقد مع سانيه ما زلنا نحتاج إلى لاعب جناح آخر" من أجل مساندة الثنائي سيرغ غنابري والفرنسي كينغلسي كومان، معتبرا أنه سيتم الترحيب "بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي".

ويعاني بايرن الذي يقوده الكرواتي نيكو كوفاتش لايجاد بدلاء من الطراز الرفيع بعد رحيل العديد من الأسماء، على الرغم من أن صفوفه تعج بالنجوم، وهو أمر يقلق ليفاندوفسكي الذي حذر قائلا "سيكون من الصعب لعب طوال الموسم مع 13 أو 14 لاعبا محترفا وأصحاب خبرة".

وأضاف "أمامنا 50 أو 60 مباراة، ولا يجب علينا فقط التفكير بالأسبوع المقبل، بل التفكير بالأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة المقبلة. لا نملك العدد الكافي من اللاعبين لأجل ذلك. (أولي) هونيس و(كارل هاينتس) رومينيغه يعرفان رأيي".

ووعد رئيس النادي هونيس والرئيس التنفيذي رومينيغه باجراء تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف النادي البافاري للمنافسة بقوة في الموسم الجديد، علما أن بايرن حقق ثنائية الدوري - الكأس في الموسم المنصرم.