كلوب، 52 عاما، وفد إلى ملعب أنفيلد معقل "الريدز"، عام 2015 قادما من بوروسيا دورتموند، إلا أنه بات يتحدث الإنجليزية بسلاسة وطلاقة ملحوظتين.

وفي حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية نقله موقع "ليفربول إيكو" كشف المدرب الألماني كيف تمكن من فعل ذلك خلال سنوات قليلة.

وسئل كلوب عن كيفية إتقانه اللغة الإنجليزية فقال: "الأصدقاء.. مشاهدة الأصدقاء".

والأصدقاء مسلسل كوميدي شهير امتد عبر 10 مواسم كاملة تبثه حاليا خدمة "نتفليكس".

وأوضح كلوب: "لأنه من السهل فهمه.. تحاول مشاهدته.. هكذا بدأ الأمر.. والآن أستطيع فهم من ينسون كوني أجنبيا ويتحدثون إلى بسرعة ملحوظة".

وحقق كلوب نجاحا ملحوظا مع ليفربول كمدرب بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، لكنه عجز عن تحقيق أي لقب محلي حتى الآن رغم ظهور ليفربول كمنافس دائم على لقب البريميرليغ في الآونة الأخيرة علما بأن الفريق حل وصيفا الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

ويقص ليفربول شريط افتتاح الدوري الإنجليزي، الجمعة، بلقاء على ملعبه أمام نوريتش سيتي.