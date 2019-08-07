تقدم الأهلي مرتين بواسطة السوري عمر السومة (6) ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (39) ولكن الهلال سجل رباعية حملت تواقيع غوميس (16 و48 و65) وعبدالله الحافظ (81).

وبهذا الفوز خطا الهلال السعودي خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة الإياب التي يستضيفها في 13 الحالي.

ورغم البداية الحذرة إلا أن الأهلي السعودي افتتح التسجيل في وقت مبكر عندما توغل عبدالفتاح عسيري بكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يلعبها للسومة الذي عالجها قوية على يمين عبدالله المعيوف (6).

وبعد هذا الهدف اندفع الهلال للهجوم ونجح في تعديل النتيجة إثر كرة عرضية لعبها الفرنسي غوميس داخل الشباك (16).

وتقدم الاهلي مجددا من هجمة مرتدة حيث انطلق تفاريس بكرة من منتصف الملعب قبل ان يسددها على يسار عبدالله المعيوف (39).

وادرك الهلال السعودي التعادل مجددا عندما فشل محمد العويس في ابعاد كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو لتجد غوميس الذي صوبها قوية داخل المرمى (48).

ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف ثالث ولكن كرة سالم الدوسري اعتلت العارضة (52) اتبعه جيوفينكو بكرة مماثلة (55).

ومن كرة عرضية كاد الأهلي أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا تدخل الدفاع الذي حول رأسية عمر السومة للركنية (63) قبل أن تتحول الهجمة للهلال ويخطف غوميس الكرة من أمام البديل يزيد البكر ويلعبها على يمين محمد العويس (65).

واحتسبت ركلة ركنية للهلال فشل دفاع الأهلي في تشتيتها لتجد عبدالله الحافظ المتربص امام المرمى فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (81).