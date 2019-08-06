وفي صفقة "هائلة" لديربي، قال النادي إن روني (33 عاما) وقع عقدا مبدئيا لمدة 18 شهرا، مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر، حيث سيعمل أيضا مدربا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، الذي وصل إلى ملعب تدريب ديربي الثلاثاء للتفاوض، قد يتولى المسؤولية في يناير.

وذكر روني، مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، في بيان بموقع ديربي على الإنترنت: "السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي".



وأضاف: "أتطلع للعمل مع فيليب كوكو مدرب ديربي وجهازه المعاون والفريق الأول اعتبارا من يناير. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشواري التدريبي".



وقال ميل موريس مالك ديربي: "سينضم واين إلينا لاعبا في المقام الأول، لكنه سيحصل على مهام تدريبية أيضا".



وتابع: "الفوائد التجارية لهذه الصفقة ستكون كبيرة ومهمة للنادي. بعد التقارير عن انضمام واين للنادي قدمت إلينا الشركة الراعية لقميص الفريق عرض رعاية قياسيا"، وفق ما نقلت "رويترز".



من جانبه، قال مدرب الفريق فيليب كوكو: "أتطلع للعمل مع واين، ستكون فرصة رائعة له للانضمام إلى ديربي وإضافة الكثير إلى الفريق داخل الملعب وخارجه".



وأصبح روني أحدث عضو في "الجيل الذهبي" لمنتخب إنجلترا يتحول إلى عالم التدريب والإدارة الرياضية، بعد لامبارد مدرب تشيلسي الجديد، وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.