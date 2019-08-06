وخضع بينافنتي البالغ من العمر 25 عاما للفحص الطبي الروتيني، وسيحمل ألوان الفريق الأصفر بدءا من الموسم المقبل. وفقا لـ"فرانس برس".

ودافع بينافنتي، المولود في مدريد لأب إسباني وأم بيروفية حملت ألوان منتخب الكرة الطائرة، عن ألوان رديف ريال مدريد الإسباني بين 2011 و2015، وقد ينتقل بشكل كامل إلى نانت مع انتهاء الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو بحسب تقارير صحفية.

وقبل وصوله إلى بيراميدز (الأسيوطي سابقا) في يناير الماضي مقابل نحو 6 ملايين يورو، أمضى بينافنتي 3 مواسم مع شارلروا البلجيكي.

وكان المدير الفني لمنتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، قد استبعد بينافنتي عن التشكيلة المشاركة في كوبا أميركا الأخيرة.