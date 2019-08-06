ووفق كروس فإن أحد الطرق التي يستطيع ريال مدريد العودة بها إلى أمجاده السابقة، تكمن في اللعب بأسلوب أكثر جاذبية.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن كروس قوله، إنه رأى كل شيء طيلة السنوات التي قضاها في "سانتياغو برنابيو"، ومع ذلك يعتقد أنه من الظلم مقارنة الريال الحالي، بالإنجازات الأوروبية التي حققها خلال الفترة الأولى التي تولى فيها زين الدين زيدان تدريب الفريق، وتوج فيها بثلاثة ألقاب في "دوري الأبطال" 3 مرات متتالية.

وأضاف النجم الألماني في تصريحات أدلى بها خلال حوار أجراه معه موقع "كيكر" الألماني: "نريد أن نلعب كرة قدم أفضل، وبصورة مستمرة"، واسترسل قائلا: "هذا مهم جدا لأنه وبعد ذلك يأتي الباقي تلقائيا".

وتابع توني كروس حديثه لـ"كيكر": "إذا ما لعبت بصورة أفضل، ستكون في وضع يساعدك على القتال على حصد الألقاب".

وبشأن المقارنة بين الريال الآن وخلال فترة زيدان الأولى، قال كروس: "ليس من السهل إعادة الفريق إلى ما كان عليه قبل رحيل زيدان بعد فترته الأولى، من الصعب الوصول إلى ذلك المستوى".

وبيّن كروس: "فريقنا كان في وضع مختلف حينما عاد زيدان في منتصف مارس من العام الجاري، قياسا بما كان عليه حينما غادر الفريق في مايو من العام 2018".