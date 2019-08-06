وفي حوار مع قناة "سوكر" على موقع يوتيوب، أكد النجم البرتغالي أن احتفاله الشهير بدأ في الولايات المتحدة للمرة الأولى، قبل أن يصبح علامة خاصة بأفضل لاعب بالعالم سابقا.

ويشتهر هداف يوفنتوس بالقفز بالهواء والدوران، قبل أن يصرخ بعبارة "سي" مع تثبيت القدمين وفتح اليدين، كلما سجل هدفا من أهدافه الكثيرة خلال الموسم.

وقال رونالدو إنه قام باحتفاله الشهير للمرة الأولى عام 2013، في جولة ريال مدريد الودية بالولايات المتحدة، وجاء ذلك بطريقة عفوية بعد تسجيله هدفا بمرمى تشلسي الإنجليزي.

وقال رونالدو: "كنت في الولايات المتحدة في مواجهة تشلسي ولا أعرف حقيقة من أين أتت (تلك الحركة)، عندما سجلت فعلتها وصرخت "سي" بطريقة عفوية".

وأضاف: "بعدها صرت أكررها في المباريات، ورأيت تفاعلا كبيرا من الجماهير، التي صارت تردد عبارة "سي"، ولذلك قررت أن أستمر بها".

وسجل رونالدو وقتها هدفين بمرمى تشلسي في مباراة ودية انتهت بانتصار الملكي بنتيجة 3-1.

وأصبحت حركة "سي"، وهي تعني "نعم" بالإسبانية، الخاصة برونالدو "علامة مسجلة" شهيرة مرتبطة بالهداف البرتغالي، كما حاول تقليدها العديد من اللاعبين في العالم، خاصة في الدوريات الصغيرة، وفي بطولات الفئات السنية المختلفة.