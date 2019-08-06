وأقيمت المباراة، كما مباريات المجموعة الأولى، في مدينة كربلاء (جنوب)، وكانت الثانية أيضا لليمن في البطولة المقامة منذ 30 يوليو، بعدما خسر أمام نظيره الفلسطيني صفر-1 في اليوم الأول.

وافتتح المنتخب اليمني التسجيل عبر محسن قراوي (45)، وعادل القائد فراس الخطيب لصالح المنتخب السوري في الدقيقة 61، في مباراة أتت غداة تقديم أعضاء الاتحاد السوري للعبة استقالتهم على خلفية "الاخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق".

واعتبر الخطيب بعد المباراة أن "غياب خمسة لاعبين مؤثرين في صفوف المنتخب السوري كان له الأثر الكبير في ما حصل لنا سواء في هذه المباراة وكذلك المباراة السابقة"، موجها انتقادات الى جدولة مباريات البطولة التي رأى أنها تصب في صالح المنتخب العراقي المضيف.

وخاض أسود الرافدين مباراتهم الأولى في 30 يوليو (فوز على لبنان 1-صفر) والثانية في الثاني من أغسطس (فوز على فلسطين 2-1) ويخوضون الثالثة في الثامن منه (ضد سوريا). في المقابل، خاض المنتخب السوري مباراته الأولى في الثاني من الشهر الحالي، والثانية اليوم في الخامس منه.

وفي مباراة أمس الاثنين، قدم المنتخب السوري أداء هزيلا في الشوط الأول أتاح المجال أمام المنتخب اليمني للاندفاع في محاولات هجومية أثمرت هدفا أول بكرة قوية في سقف المرمى السوري من موقع انفراد بعد تمريرة عرضية.

وفي الشوط الثاني، استعاد المنتخب السوري بعضا من نشاطه مع الدفع بأحمد الدوني بدلا من مارديك مارديكيان والخطيب بدلا من محمد الأحمد.

واقترب نسور قاسيون من معادلة النتيجة بتسديدة لمحمد مرمور في الدقيقة 55 ارتدت من العارضة، قبل دقائق من تسجيل الخطيب هدفه بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل المنطقة على يمين الحارس سالم عوض.