وتعرض ميسي (32 عاما) للإصابة في اليوم الذي عاد به إلى التدريبات، بعد إنهاء ارتباطه مع منتخب الأرجنتين وحصوله على راحة.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني على الإنترنت، أن ميسي تعرض لشد عضلي من الدرجة الأولى في الساق، مما أجبره على الانسحاب من التدريب.

وستمنع الإصابة "البرغوث" من السفر مع زملائه إلى الولايات المتحدة، لاستئناف فترة الإعداد قبل بدء الموسم، حيث سيبقى في برشلونة حتى تحديد موعد عودته إلى الملاعب في وقت لاحق.

وظهر ميسي، الأحد، قبل لقاء برشلونة وأرسنال على كأس خوان غامبر، حيث ألقى كلمة لجماهير ملعب "كامب نو"، إلا أنه لم يشارك في اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

ويطير برشلونة إلى الولايات المتحدة لخوض لقاءين تحضيرين أمام نابولي الإيطالي استعدادا للموسم الجديد، قبل أن يعود لخوض أولى مبارياته في الليغا.

وينطلق الدوري الإسباني في السادس عشر من أغسطس الجاري، حيث يستهل الفريق الكتالوني موسمه باختبار صعب خارج الديار أمام مضيفه أتلتيك بلباو.