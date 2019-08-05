وقال ميسي من أرضية ملعب "كامب نو" الخاص بالفريق الكتالوني، قبل لقاء أرسنال على كأس "خوان غامبر"، الأحد: "سأقول نفس الشيء مثلما فعلت الموسم الماضي. سنواجه معا كل شيء من جديد".

وكان "البرغوث" عاهد جماهير فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن موسم برشلونة انتهى بلقب وحيد هو الدوري المحلي، فيما ودع البطولة القارية من قبل النهائي على يد ليفربول الإنجليزي، وخسر كأس ملك إسبانيا لصالح فالنسيا.

وأضاف ميسي: "علينا أن نثمن ما حققناه 8 ألقاب دوري في 11 موسما رائع لأي ناد، وسنرى مع الوقت مدى صعوبة ذلك. لدينا أفكار جديدة وحماس جديد".

وقال: "الحقيقة أنه من الصعب قول شيء بعد ما حدث الموسم الماضي، لكنني لست نادما على أي شيء، وأكرر ما قلته الموسم الماضي. أثق في هذا الفريق وهذه المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنقاتل جميعا مرة أخرى من أجل تحقيق كل الألقاب. الموسم الماضي انتهى بالمرارة".

وينطلق الدوري الإسباني في السادس عشر من أغسطس الجاري، حيث يستهل الفريق الكتالوني موسمه باختبار صعب خارج الديار أمام مضيفه أتلتيك بلباو.