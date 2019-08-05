وكان محرز المنتشي بتتويج منتخب "محاربي الصحراء" بطلا لأفريقيا، حريصا على التواجد في المباراة التي أقيمت في ملعب "ويمبلي"، إلا أن مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا قرر سحبه، عقب تناوله عقارا لعلاج مشكلة في العين.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن الجهاز الطبي لسيتي خشي أن يؤثر العقار على نتائج كشف المنشطات، التي قد يخضع لها اللاعب صاحب الـ28 عاما، لذلك أوصى بإخراج محرز من قائمة الفريق كاملة.

وقال غوارديولا: "رياض تناول بعض الأدوية، لكن بكمية قليلة، إلا أننا لا نعرف ماذا أخذ بالتحديد لذلك خضوعه لاختبار منشطات كان مخاطرة"، خلال المباراة التي حسمها سيتي بركلات الترجيح.

وتابع: "الأطباء لم يعلموا ما الدواء الذي تلقاه، لذلك لم يشارك. لم يمكننا المخاطرة لأن الأطباء لم يروا الدواء ولم يعرفوا بالضبط ماذا حدث. نتمنى أن يكون جاهزا لخوض مباراة وستهام يونايتد السبت".

وكان محرز عائدا لتوه إلى مانشستر سيتي، بعد مساهمته مع منتخب بلاده بالفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في مصر.

وأوضح بيب: "رياض تحدث إلي عقب أن أصبح بطلا، وقال إنه يريد العودة أمام ليفربول. وأنا أبلغته أنه أكثر من مرحب به".