وشارك مالكوم كبديل في المباراة التي خاضها زينيت ضد فريق كراسنودار في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الروسي.

وبعد دخول اللاعب البرازيلي إلى أرض الاستاد في الدقيقة 72، رفع عدد من مشجعي فريق زينيت لافتة عنصرية بحق اللاعب.

وكتب على اللافتة: " شكرا لرؤساء نادي زينيت بسبب التزامهم بتقاليد النادي." وتشير اللافتة إلى التقاليد التي يتسم بها فريق زينيت بعدم التعاقد مع لاعبين ملونين.

وطالب مناصرو زينيت القائمون على النادي بعدم التعاقد مع اللاعبين الملونين ، بحجة أن ذلك الأمر يعد تقليدا وليس من باب العنصرية.

وهذه ليست بالواقعة الأولى من نوعها، إذ رفع لافتات عنصرية مشابهة عندما تعاقد زينيت مع لاعبين ملونين مثل بريان أيداو وأكسيل وهالك.