ويدين المنتخب البحريني بفوزه إلى المخضرم إسماعيل عبد اللطيف الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (69).

على استاد فرانسوا حريري، أظهر المنتخبان منذ انطلاق الشوط الأول تصميما للظهور بصورة قوية وتناقلا كرات سريعة وسهلة، لاسيما المنتخب الأردني الذي كان الأكثر خطورة عبر محاولات متتالية لأحمد عرسال.

وبعد مرور عشرين دقيقة، تحسن أداء المنتخب البحريني ونشط كثيرا في أكثر من محاولة للتسجيل أهمها كرة علي مدن التي ردها قائم المرمى الأردني عند الدقيقة 34، رد عليها المنتخب الأردني عبر إحسان حداد بكرة قوية تصدى لها الحارس سيد محمد ببراعة عند الدقيقة 45.

وواصل المنتخبان في الشوط الثاني محاولاتهما الحثيثة للتقدم في ظل وتيرة متصاعدة في الأداء مقارنة بما قدماه في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 69، اقتنص اسماعيل عبد اللطيف كرة أمام المرمى الأردني وتخلص من مدافعين وأرسل كرته بقوة على يسار الحارس أحمد عبد الستار واضعا منتخب بلاده في المقدمة.

اندفع بعدها لاعبو المنتخب الأردني في محاولة للعودة سريعا وكاد عرسال يحقق ذلك لولا براعة الحارس سيد محمد الذي أبعد كرته القوية (75)، ثم بعدها دقيقتين أهدر يوسف الرواشدة فرصة ثمينة لمعادلة النتيجة عندما سدد كرته في الحارس عبد الستار.

وحاول المنتخب البحريني أن يسجل هدف الاطمئنان على النقاط الثلاث وكان قريبا من الهدف الثاني عن طريق جاسم الشيخ الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس الأردني بصعوبة، ثم وقف قائم المرمى البحريني بوجه عرسال وناب عن الحارس بصده كرة مباغتة وقوية قبل انتهاء المباراة بدقيقتين.

ويلتقي لاحقا المنتخبان الكويتي والسعودي في قمة خليجية منتظرة على الملعب ذاته ضمن المجموعة الثانية أيضا.