ونجح مهاجم مانشستر سيتي، غابريل جيسوس، في خداع العملاق الهولندي، في الدقيقة 87 من مباراة كأس الدرع الخيرية، الأحد، لينهي مشوار فان دايك الخالي من المراوغات منذ نحو عام و5 أشهر.

وظهر فان دايك، الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل مدافع في العالم، بمستوى جيد في المباراة التي حسمها سيتي بركلات الترجيح بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، مستأنفا مسيرة التألق، التي بدأها مع ليفربول منذ انضمامه إلى "أنفيلد".

ولا يستخدم فان دايك مهاراته الدفاعية فقط في الانقضاض على الكرة وخطفها في اللحظة المناسبة، إنما يعتمد أيضا على ذكائه أحيانا في البقاء على مسافة معينة من المهاجم، تسمح له بالتقاط الكرة عند تمريرها.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من ساوثمبتون في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لعب صاحب الـ27 عاما دور البطولة المطلقة في الخط الخلفي للريدز، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

واختير فان دايك لاعب العام بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أداء مبهر في المسابقة التي هربت من ليفربول بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.