وسجل رحيم سترلينغ هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 12، قبل أن يعادل جويل ماتيب النتيجة لليفربول بالدقيقة 77، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويهدر جورجينيو فينالدوم ركلة لليفربول رجحت كفة سيتي الذي نجح في تنفيذ 5 ركلات.

ولجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا إلى الإبقاء على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبرازيلي جابريال جيسوس على مقاعد البدلاء، مفضلا إشراك رحيم سترلينغ كمهاجم بين الجناحين ليروي ساني وبرناردو سيلفا، فيما زج بلاعب الوسط الإسباني الجديد رودري أساسيا.

أما مدرب ليفربول يورغن كلوب، فاقتقد لخدمات مهاجمه السنغالي ساديو ماني، الذي سينضم لمعسكر الفريق، الاثنين، عقب انتهاء إجازته، وأشرك جو غوميز إلى جانب فيرجيل فان دايك في عمق الخط الخلفي.