وبينما أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا (27 عاما) رغبته في العودة إلى كامب نو بعد فشله في تحقيق أحلامه مع باريس سان جرمان، لا تزال هناك عقبات تحول دون إتمام الصفقة، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الأحد.

وذكرت الصحيفة أن النادي الكتالوني عرض على باريس سان جرمان، البرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي، في صفقة تبادلية تفتح الطريق أمام انتقال نيمار.

لكن النادي الباريسي لا يريد هذين اللاعبين، ولا صامويل أومتيتي، ولا مالكوم فيليبي، الذي رحل إلى زينت الروسي، ويضع نصب عينيه اللاعب إيفان راكيتيتش (31 عاما).

وكان باريس سان جرمان قد أبدى رغبته في ضم راكيتيتش قبل عام، وبعد فترة وجيزة من تألقه مع منتخب كرواتيا خلال بطولة كأس العالم في روسيا.

وعلى الرغم من رد نادي برشلونة حينها بأن اللاعب ليس للبيع، فإن الأمر تغير الآن، لا سيما بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، وأصبح بالإمكان التخلي عن الكرواتي راكيتيتش.

لكن راكيتيتش لم يبد رغبته في الرحيل عن نادي برشلونة، وقال في مايو الماضي حينما ارتبط اسمه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أو إنتر ميلان الإيطالي، إنه وعائلته سعداء في برشلونة.