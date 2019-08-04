وأصدر النادي اللومباردي بياناً رسمياً جاء فيه "يعلن نادي ميلان التعاقد مع اللعب إسماعيل بن ناصر من إمبولي بشكل نهائي إلى النادي بعقد لـ5 سنوات".

ولحق لاعب كرة القدم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بالأسطورة رابح ماجر في القائمة الذهبية لأفضل لاعبي بطولات كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه بلقب النسخة الثانية والثلاثين من البطولة والتي اختتمت فعالياتها في مصر.

ورغم وجود العديد من اللاعبين الموهوبين في المنتخب الجزائري، الذي توج باللقب على حساب نظيره السنغالي، مثل رياض محرز نجم مانشستر سيتي الجزائري، توج بن ناصر بالجائزة ليصبح ثاني جزائري يفوز بها على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تتويج بن ناصر بالجائزة بعد المستوى الراقي الذي قدمه على مدار فعاليات البطولة وتوجه اليوم بأداء اتسم بالإثارة والحماس.

ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر الأول ويحرز في صفوفه كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر.

وكان بن ناصر انتقل الى إمبولي صيف عام 2017 قادماً من أرسنال الإنجليزي حيث أمضى موسمين (2015-2017).