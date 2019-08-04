وبعد موسم كروي ساخن، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، فيما حقق الأخير بطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأن فريق غوارديولا ودع المسابقة القارية على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

واعتبر غوارديولا في تصريحات صحفية، أن فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري يبرهن أنه الفريق الأفضل، وأن تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا جاء بضربة حظ.

وأضاف المدرب الإسباني: "بالتأكيد علينا تحقيق الانتصارات في أوروبا لأنها بطولة مهمة ويصعب الفوز بها. لكنني لن أذهب إلى الكازينو وأقامر بكل شيء في جيبي مقابل 7 مباريات فقط"، في إشارة إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

واستطرد بيب: "أريد أن أكون سعيدا لمدة 11 شهرا، والفوز بالدوري الممتاز يجعلني سعيدا. لماذا أنتظر حتى فبراير من أجل 7 مباريات وأتجاهل كل شيء آخر؟ من وجهة نظري هذه مخاطرة".

وتابع المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني: "الدوري الإنجليزي دائما أكثر أهمية، البطولة المستمرة، لأنها تلعب كل أسبوع. أعتقد أننا سنكون أقرب لتحقيق إنجاز أوروبي عندما نتوج بالمزيد من الألقاب في الدوري الممتاز. هذه هي العملية الصحيحة في مانشستر سيتي".

وكان غوارديولا حريصا أيضا على الإشارة إلى أن فريقه توج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس إنجلترا والدرع الخيرية الموسم الماضي.

وأوضح: "بالتأكيد نريد أن نفوز بدوري الأبطال، لذلك الكثير من الاحترام لليفربول. لكن لماذا هذا إنجاز أكبر مما حققناه على مدار 11 شهرا. أنا متأكد أن ليفربول كان يأمل الفوز بالدوري الإنجليزي الذي لم يحققه منذ 29 عاما".

واستطرد المدرب: "ما فعلوه في دوري الأبطال كان جيدا جدا، لكننا كنا الأفضل في الدوري المحلي. ما فعلناه لم يتحقق من قبل. أعتقد أن زملائي واللاعبين حول العالم يعرفون كم كان صعبا".