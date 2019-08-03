وجاء إعلان حسين خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر اتحاد الكرة عقب اجتماع بين اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد ومندوبي الأندية الـ18 المشاركة في المسابقة للاتفاق على التصور النهائي لجدول البطولة، ونظام المسابقة واللوائح الجديدة والاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد.

وأوضح حسين أن كل ناد قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد، وتم الاتفاق على ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد بخرقها، وذلك كرد فعل للأزمات التي شهدها الموسم الماضي والذي امتد لعام تقريبا بسبب تأجيل عدد كبير من المباريات لمشاركة الأندية لا سيما الأهلي والزمالك في أكثر من بطولة.

ونقلت "فرانس برس" عن حسين قوله: "إن هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي حققه الحضور الجماهيري في بطولة الأمم الأفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية".

وأعلن رئيس لجنة المسابقات أن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر موسم 2017–2018 ستقام يوم 18 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد مكان المباراة سواء داخل مصر أو خارجها بالتنسيق مع الشركة الراعية.

وكانت مباراة السوبر المصري قد أقيمت خلال المواسم الثلاثة السابقة في دولة الإمارات.