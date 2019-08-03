وجاءت الأنباء قبل أيام لتؤكد خطة عائلة بول بوغبا بالانتقال لمدريد، ورغبة شقيقيه باللعب في إسبانيا، مما يعني أن التوقعات داخل عائلة بوغبا، تشير إلى انتقال النجم الفرنسي للنادي "الملكي"، حسب ما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية.

وقدم نادي مانتشيغو الإسباني قبل أيام، تعاقده الجديد، وهو شقيق بول بوغبا الأكبر، ماتياس بوغبا، قبل أن يؤكد وكيل أعمال شقيقه الآخر، فلورنتين، أنه يسعى لتقديم موكله لنادي فوينلابرادا، الواقع في ضواحي مدريد، وذلك بعد الرغبة الكبيرة التي أبداها اللاعب للعب هناك.

وقال وكيل أعمال فلورنتين: "يريد فلورنتين الانضمام لأشقائه في إسبانيا، لذا لدينا أسبوع كي نجد ناديا إسبانيا للتعاقد معه".

وجاءت تصريحات وكيل أعمال فلورنتين صادمة للكثيرين، حيث بدا وكأنه متأكد من انتقال بوغبا لإسبانيا.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن والدة الأشقاء بوغبا، بدأت بالفعل بالبحث لمنزل للعائلة في مدريد، وتبدو عازمة على الانتقال للسكن هناك.

اجتماع عائلة بوغبا في إسبانيا يبدو قريبا جدا، خاصة مع رغبة مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الصريحة، بالتعاقد مع اللاعب.