وكان كلوب قال، شهر يوليو الماضي "لا يمكنني قول أي شيء عما تفعله الفرق الأخرى.. ولا أعلم كيف يقومون بذلك (الإنفاق).. علينا أن ندفع الفواتير.. آسف، على الجميع أن يدفعوا الفواتير، ونحن أيضا".

وأوضح أن نادي ليفربول استثمر بالأموال في الفريق الحالي، مضيفا "والآن يبدو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، ونحن لسنا في بلاد الفانتازيا حيث يمكنك إنفاق 200 مليون جنيه إسترليني كل سنة والحصول على كل ما تريد".

وأشار إلى أن هناك 4 أندية في العالم يمكنها القيام بذلك باستمرار هي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وقال إنهم يفعلون "كل ما يحتاجونه.. لا يمكنك مقارنة ذلك".

ولم يترك مدرب "مان سيتي" هذه التصريحات تمر مرور الكرام، حيث أبدى انزعاجه مما قاله المدرب الألماني، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال غوارديولا "هل أغضبني ما قاله؟ بالطبع لم يعجبني وأغضبني لأنه ليس صحيحا أننا ننفق 200 مليون يورو في كل سوق انتقالات. هذا ليس صحيحا".

وأضاف "أنا لا أحب ذلك. في الصيف الماضي، أنفقنا 17 مليون جنيه إسترليني على لاعب واحد فقط".

وتابع "قبل موسمين أنفقنا الكثير، والسبب في ذلك هو أن فريقي كان يضم 10 أو 11 لاعبا تفوق أعمارهم 30 عاما.. كان علي القيام بذلك".

وختم حديثه قائلا "أنفق ليفربول أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، ولا يمكنه أن يفعل ذلك مرة أخرى هذه السنة، هذا حالنا أيضا".

ويأتي هذا الرد قبل مباراة بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، التي ستجمع بين الريدز والسيتيزينس، يوم الأحد، على أرضية ملعب ويمبلي.