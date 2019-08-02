وكتب النادي الأندلسي في حسابه على موقع تويتر: "نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ"، فيما غرد الأخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض مع عبارة "مغامرة جديدة ادعو لي".

وكلف آل الشيخ المصري محمد العاصي، المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، بالقيام بمهام المدير التنفيذي للنادي الإسباني، وفق ما نقلت "فرانس برس".



العاصي الذى يعمل وكيلا للاعبين، أصبح المصري الأول الذي يتولى هذا المنصب في إسبانيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين لتسوية ديون النادي.

ونشر النادي فيديو لآل الشيخ يغادر مقر النادي وحوله بعض الصحفيين، وصورة له مع المدير العام الجديد للنادي، المصري محمد العاصي.

ويمتد تاريخ نادي ألميريا إلى 30 سنة، شارك فيها 6 مواسم في الألفية الثالثة ضمن دوري الدرجة الأولى، أبرزها في موسم 2007-2008 عندما حل ثامنا.