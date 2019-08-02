وأتم بطل الدوري الروسي صفقة انتقال مالكوم مقابل 40 مليون يورو، ليعزز فيها تشكيلة فريقه المشارك بدوري أبطال أوروبا.

وقال بطل الدوري الإسباني الجمعة إن الصفقة تشمل أيضا مقابل إعلانات يصل إلى 5 ملايين يورو أخرى، إذا تمت تلبية شروط معينة لم يكشف عنها، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وانضم مالكوم (22 عاما) إلى برشلونة قادما من بوردو الفرنسي العام الماضي، في صفقة بقيمة 41 مليون يورو، ولكنه سجل 4 أهداف فقط في 24 مباراة شارك فيها في موسمه الوحيد في النادي.

واعتبر العديد من الخبراء تجربة مالكوم في برشلونة "متواضعة"، وذلك لأنه لم يستطع فرض نفسه بين خط هجوم "ثقيل"، يحتوي على نجوم مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليب كوتينيو.