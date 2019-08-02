ووقع ألفيس قائد البرازيل (36 عاما) عقدا ينتهي في ديسمبر 2022، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان في يونيو الماضي.

ويعتبر ألفيس اللاعب الوحيد الحائز على 40 لقبا مع الأندية والمنتخبات، عبر التاريخ، وهو ما أشار ساو باولو إليه عند التعاقد معه باعتباره "اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كرة القدم".

وسيلعب ظهير أيمن برشلونة ويوفنتوس السابق لأول مرة في البرازيل منذ عام 2002، عندما كان شابا مع نادي باهيا.

وقال كارلوس أغوستو، رئيس ساو باولو: "دانييل ألفيس تجسيد لما تتصوره الإدارة لساو باولو. إنه أيضا اجتماعي للغاية ومتشوق للعودة للبرازيل".

وأضاف: "في يوم ما قلت لدانييل إنه سيلعب في ساو باولو. اليوم أشعر بسعادة وفخر للوفاء بوعدي"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقاد ألفيس، الذي خاض 115 مباراة مع البرازيل، منتخب بلاده إلى لقب كأس كوبا أميركا على أرضها، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.