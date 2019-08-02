ونقل موقع صحيفة "إس" باللغة العربية عن الصحفي المشهور خوسي لويس سانشيز، قوله عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن هناك 5 لاعبين في ريال مدريد لا يملكون جواز سفر أوروبي، وهم: (إيدير ميليتاو، فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، رودريغو جويس، تاكيفوسا كوبو) إذ يستطيع 3 فقط منهم اللعب في الفريق الأول هذا الموسم.



وأضاف سانشيز : "إذا حصل فيدي فالفيردي على جواز أوروبي قبل 2 سبتمبر، سيكون هناك مكان مُتاح يتنافس عليه كل من كوبو ورودريغو، إذ سيكون الأمر حينها بيد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، لكن إذا لم يحصل فالفيردي على جواز أوروبي قبل هذا الموعد، سيلعب كوبو وجويس في الفريق الثاني أو سيخرجون على سبيل الإعارة".

وعلق زين الدين زيدان على مستقبل كوبو، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فنربخشة، قائلاً: "جاء معنا عدة لاعبين من الفريق الثاني، وكوبو وصل للتو إلى مدريد، ومستقبله يتمثل في أنه لاعب مهم لهذا الفريق".



وأضاف قائلاً: "سنعود إلى مدريد وسنرى ماذا سيحدث، وسأتحدث معه، والفكرة تتمثل في مشاركة كوبو مع الكاستيا ومعنا بالإضافة إلى تدريبه معنا أيضًا، وهو لاعب لديه مستقبل واعد، خاصة أنه شاب مثل رودريغو وفينيسيوس ويجب المضي بهدوء معهم".





