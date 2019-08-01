وسجل بنزيمة ثلاثية من خماسية فريقه في الدقائق 12 و27 و53، فيما أضاف ناتشو (62) والدومينيكاني ماريانو دياز (79) الهدفين الرابع والخامس.

وجاءت ثلاثية الفريق التركي عن طريق كل من غاري رودريغيز من الرأس الأخضر (6)، المغربي نبيل درار (34) وأوزان توفان (59).

وكان النادي الملكي خسر أمام توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف، الثلاثاء، في هذه الدورة الرباعية، التي يشارك فيها أيضا بايرن ميونيخ الألماني المضيف.

واهتزت شباك ريال 16 مرة في مبارياته الخمس الاخيرة، أي بمعدل هدف كل 28 دقيقة، منها سباعية من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، الجمعة في مدينة نيوجيرسي الأميركية، ما جعل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في وضع لا يحسد عليه.

وكانت الخسارة أمام أتلتيكو الثانية في 3 مباريات خاضها ريال في كأس الأبطال الدولية، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ 1-3، مقابل تعادل 2-2 وفوز بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي.

وأثنى المدرب الفرنسي على اداء فريقه بالقول "سنجد الحلول، سنعمل. أنا خلف اللاعبين وأعرف أننا سنتقدم وسنخوض موسما رائعا".

وتابع في إشارة إلى الأهداف التي دخلت مرمى ريال "لا أحد يحب أن يتلقى 3 أهداف، ولكن سجلنا 5، لذا بالنسبة لنا الفوز هو إيجابي".

وفي مجريات المباراة، تخلف ريال بعد 6 دقائق من صافرة البداية بهدف من رودريغيز، فيما وقف الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس سدا منيعا أمام زيادة فناربغشه غلته من الأهداف.

وبدأ بنزيمة استعراضه في الدقيقة 12 مسجلا هدفه لأول، ما أعاد نادي العاصمة إلى أجواء اللقاء برغم ابتعاد البلجيكي إيدين هازارد المنتقل إلى ريال هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو من تشلسي الإنجليزي عن أفضل مستواه، قبل أن يستبدله زيدان مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف بنزيمة هدفين قبل أن يخرج من الملعب، فيما عادل الفريق التركي 3-3 قبل أن يضيف ناتشو وماريانو هدفين حسما الفوز.