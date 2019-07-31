وأضاف السيسي خلال ردوده علي الأسئلة، التي وجهت إليه ضمن الفقرة الحوارية "إسأل الرئيس"، التي تقام على هامش فعاليات مؤتمر الشباب، أنه سيتم إتاحة الفرصة للمدربين الوطنيين لتولي هذه المهمة.

وطالب السيسي الأجهزة المعنية بالبحث عن المواهب الرياضية بتوسيع نطاق البحث عن المزيد من الشباب أصحاب المواهب.

وقال الرئيس المصري إن هناك الآلاف من المواهب الموجودة في كافة ربوع مصر وتحتاج فقط للبحث عنها واكتشافها ودفعها إلى دائرة الضوء.

وناشد السيسي الأجهزة المختصة بتوسيع دائرة الاهتمام بمختلف اللعبات الرياضية الفردية والجماعية، وخاصة منتخب كرة القدم للسيدات.

والجير بالذكر أن المنتخب المصري تعرض لهزيمة قاسية أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الشهر الماضي، ما أثار غضبا عارما في البلاد.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري وكافة أعضاء الاتحاد استقالتهم فور الهزيمة، فيما لم تهدأ الانتقادات الموجهة لأداء اللاعبين حتى الآن.