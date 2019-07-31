ورفض المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري، الدفع برونالدو في اللقاء الذي حظي بحضور جماهيري كبير كان في انتظار مشاركة "الدون"، إلا أنه خذل الجميع.

وكان منظمو اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، أكدوا أن العقد المبرم مع يوفنتوس يلزم النادي على إشراك رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل.

والآن وكّل مشجعون غاضبون محامين لمقاضاة الشركة المنظمة، بعد أن "تعرضوا للخداع" بشراء تذاكر لمشاهدة نجمهم المحبوب، الذي غاب عن اللقاء، حسبما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن وسائل إعلام كورية جنوبية.

وقال المحامي كيم مين كي، إن الشركة عليها دفع تعويضات لـ60 ألف مشجع حضروا اللقاء، وقدرها بنحو 56 مليون دولار.

وأوضح: "الكثيرون اشتروا تذاكر لرؤية رونالدو في الملعب. المنظم أعلن أن الاتفاق مع يوفنتوس على أن يشارك رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل ويعقد جلسة توقيع للجمهور".

وأضاف: "عادة في مثل هذه الحالات المدعون يجب أن يحصلوا على ثمن التذاكر، لكن هذه حالة خاصة لأن الشركة خدعت المشاهدين بإعلان كاذب".

وتسبب غياب رونالدو عن اللقاء موجة غضب بين الجماهير، حيث يحظى اللاعب الفذ بشعبية جارفة في شرق آسيا، إلا أن ساري قال إنه لم يشارك بسبب إصابته بإجهاد عضلي، وفضل الحصول على راحة.