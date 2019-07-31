وكان لوكاكو الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد، خلال الموسم الماضي، مرشحا للانتقال إلى قطب إيطاليا الآخر إنتر ميلان، لكن الأخير لم يوافق على قيمة الصفقة مع إدارة "الشياطين الحمر"، التي طالبت بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني للتخلي عن المهاجم البلجيكي، في حين عرض الفريق الإيطالي 54 مليون جنيه بحسب بعض التقارير.

وأوردت الشبكة الإيطالية، أن مدير أعمال ديبالا حل بلندن، في اليومين الأخيرين، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال ديبالا إلى صفوف مانشستر يونايتد، وأوضحت أن إتمام الصفقة يتوقف على موافقة المهاجم الأرجنتيني بالرحيل عن يوفنتوس.

وخسر ديبالا مركزه في التشكيلة الأساسية لفريق "السيدة العجوز"، الموسم الماضي، لاسيما بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني.

وسبق لديبالا أن أعلن عن رغبته في البقاء ضمن صفوف يوفنتوس، لكن يبدو أنه لا يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف العام 2015 حين انضم إلى صفوفه قادما من باليرمو.

وقدم اللاعب أداء متفاوتا في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفا في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019، الذي شهد انضمام رونالدو، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

في المقابل، انضم لوكاكو إلى صفوف يونايتد قادما من إيفرتون في صيف 2017، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون جنيه إسترليني، وشكلت حينها رقما قياسيا لانتقال لاعب بين ناديين إنجليزيين.