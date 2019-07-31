وتأهل كل من الفريقين تلقائيا إلى دور الـ32 من النسخة المقبلة حيث سيلتقي الترجي مع الفائز من مباراة سيركل مبيري سبورتيف الغابوني وإيليكت-سبورت التشادي، فيما يلعب الوداد مع الفائز من مباراة سو أرمي العاجي ونواذيبو الموريتاني.

وينتظر الاتحاد الإفريقي قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" لتحديد مصير مباراة اياب النهائي بين الترجي والوداد التي قرر الاتحاد القاري إعادتها خارج تونس.

وانسحب الوداد البيضاوي من إياب النهائي وترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل.

وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60 إثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف عادل به تقدم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف البلايلي، ومطالبة لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبين أنها غير مهيأة. وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت احتكاكا وجيزا بين اللاعبين، ورشقا لأرض الملعب بقوارير المياه من المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد للتشاور مع مسؤولي الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة وفوز الترجي باللقب بعد تعادله ذهابا 1-1.

لكن الاتحاد القاري عاد في بداية حزيران/يونيو بعد اجتماع طارئ للجنته التنفيذية في باريس، عن قرار احتساب الترجي فائزا وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة.

وأثار قرار إعادة المباراة انتقادات من الجانبين التونسي والمغربي ومطالبة كل منهما باعتباره فائزا. ورفعت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي التي أشارت إلى أنها ستصدر حكمها بحلول 31 تموز/يوليو.

ونتيجة لما حصل في نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي تعديل نظام المسابقة وكأس الاتحاد أيضا باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءا من الموسم المقبل.

وتبدأ منافسات النسخة المقبلة من المسابقة القارية الشهر المقبل بـ29 مواجهة مع بطاقات تأهل مباشر إلى دور الـ32 لكل من الترجي والوداد ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

وتشهد المسابقة عودة هافيا الغيني، المتوج باللقب ثلاث مرات بين 1972 و1977، للمرة الأولى منذ 36 عاما حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي.

وسيكون ديكيداها أول فريق يشارك من الصومال منذ 1990، وهو سيواجه الزمالك المصري الفائز باللقب خمس مرات.

ومن جهته يبدأ الأهلي المصري، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، مشواره من الدور التمهيدي حيث يلتقي أطلع برة من جنوب السودان.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي بين 9 و11 آب/أغسطس والإياب بين 23 و25 منه، على أن تقام مباريات ذهاب دور الـ32 بين 13 و15 أيلول/سبتمبر والإياب بين 27 و29 منه.

ويتأهل الفائز الى دور المجموعات، فيما ينتقل الخاسر لإكمال مشواره القاري في كأس الاتحاد.