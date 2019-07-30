ومنع تشلسي مشجعا واحدا من حضور المباريات مدى الحياة، بعدما خلصت التحقيقات أنه أساء معاملة ستيرلنغ في "ستامفورد بريدج"، فيما استبعد 5 مشجعين لمدة تتراوح بين عام وعامين بسبب حوادث في المباراة ذاتها.

وتعرض ستيرلنغ لهتافات عنصرية وإشارات مسيئة، خلال مباراة مانشستر سيتي وتشلسي على ملعب الأخير في ديسمبر من العام الماضي.

وأكد تشلسي أن إدارته انتهت من التحقيق وأصدرت قرار الحظر، بالاستعانة بخبراء الفيديو وقراء الشفاه.

وقال النادي: "تم استبعاد شخص واحد بشكل دائم من ستامفورد بريدج، لاستخدامه لغة مسيئة عنصريا وسلوكا تهديديا وعدوانيا"، مشيرا إلى أن الحظر المؤقت ضد الخمسة الآخرين صدر "لاستخدامهم لغة مسيئة وسلوك تهديد وعدائي".