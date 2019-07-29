وكتب هيرفي رونار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: "أنا سعيد ببدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية، في قارة جديدة"، مرفقا التعليق المقتضب بالعلم السعودي.

وكان المدرب البالغ من العمر 50 عاما، قد أعلن في 21 يوليو رحيله عن المنتخب المغربي، الذي أشرف عليه منذ مطلع عام 2016.

وأتت خطوة رونار في أعقاب خروج أسود الأطلس من الدور ثمن النهائي لـكأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر، بخسارة مفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، لكنه أشار إلى أن قراره كان متخذا قبل انطلاق البطولة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".