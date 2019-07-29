وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط حديث عن رغبته بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، الذي انتقل منه إلى صفوف سان جرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وقال لاعب الوسط الإيطالي في تصريحات لقناة "أر إم سي" الفرنسية، الإثنين، "أنا لم أسمعه على الإطلاق يقول إنه يرغب في الرحيل أبعد من ذلك، لا أعرف ماذا قال للنادي".

وأضاف: "عندما يرغب لاعب في الرحيل، يجب أن يدعه النادي يقوم بذلك. الأمر يرتبط بالتأكيد بالشروط المالية لكن لا يمكنك أن تبقي لاعبا يريد الرحيل".

ونقلت "فرانس برس" عن فيراتي قوله: "طبعا سأشعر بخيبة أمل إذا رحل لكن الأمر بينه وبين النادي".

وبعد موسمين في باريس شابتهما غيابات مطولة بسبب الإصابات، وفشل نيمار في تحقيق النتائج المرجوة لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشارت التقارير في الآونة الأخيرة إلى رغبة الدولي البرازيلي في العودة إلى برشلونة، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2013 قبل الانتقال إلى فرنسا.

ولم يوصد مسؤولو سان جرمان الباب أمام رحيل نيمار، لكن بشرط توافر عوامل عدة أبرزها الاستجابة للشروط المالية.