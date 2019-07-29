ويشكل الدولي البلجيكي في الآونة الأخيرة محور تقارير انتقال محتمل، لاسيما إلى إيطاليا، حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلانو بييرو أوسيليو، أن أعلن في يوليو أن ناديه دخل في مفاوضات مع "الشياطين الحمر" لضم الدولي البلجيكي.

وتشير التقارير الى أن مانشستر يونايتد رفض عرضا أوليا من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه أسترليني لضم اللاعب، وأن يونايتد يريد الحصول على المبلغ ذاته الذي دفعه من أجل الحصول على خدماته في صيف 2017 من إيفرتون، والبالغ 75 مليون جنيه، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وغاب لوكاكو (26 عاما) بسبب إصابة في الكاحل عن المباريات الودية التي خاضها فريقه تحضيرا للموسم المقبل، ضمن جولته الصيفية التي شملت أستراليا وسنغافورة والصين، وعاود التمارين تدريجيا قبل المباراة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبر الخميس الماضي في شنغهاي.

ورغم تعافيه من الإصابة، لم يدرج يونايتد لوكاكو ضمن الأسماء التي ستنتقل إلى النرويج لملاقاة فريق كريستيانسوند الثلاثاء في أوسلو، بحسب تشكيلة اللاعبين الـ26 التي نشرها الفريق عبر موقعه الإلكتروني الاثنين.

وأبقى المدرب النرويجي ليونايتد أولي غونار سولشاير لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز خارج التشكيلة، علما بأنه تعرض لإصابة في وقت سابق هذا الشهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا.