ووقع النادي الصيني مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني، قادما من أندرلخت البلجيكي، مقابل 5 ملايين يورو، ليسد الفراغ الهجومي في النادي، بعد أن تداعت صفقة بيل الأحد.

ووضعت صحيفة "ماركا" خيارات 3 متبقية أمام ريال مدريد والنجم الويلزي، لإنهاء عملية انتقاله من "الملكي"، قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أمام بيل بعض الخيارات الأخيرة في الانتقال، وهي البحث عن ناد صيني آخر مستعد للتعاقد معه في اليومين المقبلين، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيني الأربعاء.

أما الحل الثاني فيكمن في البحث عن ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مستعد لتحمل راتبه المرتفع، الذي يصل لـ15 مليون يورو.

وأشارت "ماركا" إلى أن موضوع بيل قد يكون ضمن المناقشات بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، اللذان سيبدآن التفاوض في الأيام القادمة حول موضوع انتقال الفرنسي بول بوغبا إلى مدريد.

أما الخيار الثالث والأخير، فيتمثل برضوخ بيل لتخفيض راتبه السنوي لأقل من 10 ملايين يورو، وحينها من الممكن أن يوقع معه ناديه السابق، توتنهام هوتسبر.

وفي حال فشلت الخيارات الثلاثة، لن يتبقى أمام ريال مدريد سوى حل واحد فقط، وهو تقبل فكرة بقاء غاريث بيل في ريال مدريد، ومنحه فرصة أخرى في الموسم الجديد، أو حتى تهميشه، ثم محاولة بيعه في انتقالات الشتاء.