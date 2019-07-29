وسيسعى منتخب السودان إلى تفادي مصيره في تصفيات النسخة العالمية الأخيرة عندما خرج من الدور الثاني على يد زامبيا بخسارته ذهابا وإيابا (صفر-1 في الخرطوم وصفر-2 في لوساكا).

في المقابل، لم ترحم القرعة الممثلين العربيين الآخرين في الدور التمهيدي الصومال وجزر القمر، حيث يلتقي الأول مع زيمبابوي، والثاني مع توغو.

وتقام مباريات الذهاب والإياب للدور التمهيدي في الثاني من سبتمبر المقبل، والعاشر منه.

ويشارك 54 منتخبا في التصفيات، وأعفيت المنتخبات الـ26 الأعلى ترتيبا في القارة السمراء بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) من خوض الدور التمهيدي الذي تشارك فيه المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا.

وتنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة عن الدور التمهيدي، إلى الـ26 التي أعفيت من خوضه، في دور مجموعات توزع خلاله المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات يتأهل أبطالها للدور النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب لتتأهل 5 منتخبات الى النهائيات.

وستوزع المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور النهائي على مستويين، الأول يضم الأعلى تصنيفا، والثاني الأقل تصنيفا، وعلى ضوئهما تسحب القرعة في موعد يحدد لاحقا، حيث يلتقي الأعلى تصنيفا مع الأقل تصنيفا ذهابا على أرض الأخير، وإيابا على أرض الأول.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجولات الست لدور المجموعات، حيث تقام الأولى في الفترة بين 23 و31 مارس المقبل، والثانية بين الأول والتاسع من يونيو، والثالثة والرابعة بين 22 و30 مارس 2021 والخامسة بين 30 أغسطس و7 سبتمبر 2021، والسادسة، الأخيرة، بين 4 و12 أكتوبر من العام ذاته.

أما الدور النهائي، فيقام في 8 يناير 2021 ذهابا و16 منه إيابا.

وفيما يلي قرعة الدور التمهيدي:

إثيوبيا - ليسوتو

الصومال - زيمبابوي

إريتريا - ناميبيا

بوروندي - تنزانيا

جيبوتي - إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)

بوتسوانا - مالاوي

غامبيا - أنغولا

ليبيريا - سيراليون

موريشيوس - موزمبيق

ساو تاومي وبرنسيب - غينيا بيساو

جنوب السودان - غينيا الاستوائية

جزر القمر - توغو

تشاد - السودان

سيشيل - رواندا

أما المنتخبات المعفية من خوض الدور التمهيدي فهي: السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو وجنوب افريقيا وغينيا والرأس الأخضر وأوغندا وزامبيا وبنين والغابون والكونغو ومدغشقر والنيجر وليبيا وموريتانيا وكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي.