وبعد خيبة كأس "كوبا أميركا"، التي استضافتها البرازيل، حيث حل منتخب "التانغو" ثالثا، عاد لفترة وجيزة إلى برشلونة، ثم انطلق هناك إلى إيبيزا، بعدما سبقته زوجته أنتونيلا روكوزو إلى هناك مع الأولاد حيث سيبقون هناك حتى انضمام ميسي إلى برشلونة في 31 يوليو.

لكن ميسي في أيام الإجازة الأخيرة لكن يكون بمفرده، حيث سيقضي أوقاتا سعيدة هناك برفقة الزملاء لويس سواريز (برشلونة) وسيسك فابريغاس (موناكو) وخوردي ألبا (برشلونة)، فضلا عن الزوجات والصديقات.

ونشر سواريز على حسابه على إنستغرام صورة لتجمع النجوم ورفيقاتهم بآخر أيام الإجازة.

يشار إلى أن الدوري الإسباني سينطلق يوم 16 أغسطس المقبل، بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، بينما ستلعب بطولة كأس السوبر في منتصف الموسم، في الهند، وتشارك بها 4 أندية، وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.