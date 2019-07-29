لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية انتهى بشكل هادئ لا يعكس ما شهده موسم عاصف حفل بالجدل والمشكلات، وانتهى أخيرا بعدما اضطر المسؤولون إلى تأجيل مبارياته الأخيرة حتى بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر، وأقصيت خلالها من دور الـ16.

الاتحاد المصري لكرة القدم أورد بحسابه على "فيسبوك" عددا من الأرقام التي تلخص مسار البطولة، ننقلها كما يلي:

728 هدفا شهدها الموسم رقم 60 في تاريخ المسابقة.

استغرقت منافسات الموسم 11 شهراً و28 يوماً منذ بدايته (عام إلا 3 أيام).

306 مباراة شهدها هذا الموسم بدأت بلقاء الاتحاد والمقاولون العرب (1 – 1) في الجولة الأولى بتاريخ 31 يوليو 2018.. وانتهت بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك (1 -0) 28 في يوليو 2019.

728 هدفاً أحرزت خلال الموسم، بمعدل 2.37 هدفاً في كل مباراة، مقابل 718 شهدها الموسم رقم 59 للمسابقة.

توج الأهلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي، الـ41 في تاريخه بعدما حصد 80 نقطة، مقابل 72 للزمالك الذي فرط في الصدارة بعد خسارته 21 نقطة في آخر 11 مباراة.

تربع أحمد علي مهاجم المقاولون، المنتقل لصفوف بيراميدز، على صدارة هدافي هذا الموسم برصيد 18 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن محمود علاء مدافع الزمالك، و4 أهداف عن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري.

محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك المنتقل لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي كان الأفضل في صناعة الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، يليه الثنائي عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، والكولومبي لويس هينستروزا لاعب المقاولون برصيد 8 تمريرات لكلاُ منها.

تصدر الزمالك قائمة أقوى خطوط الهجوم في المسابقة برصيد 65 هدفاً، يليه بيراميدز برصيد 61 هدفاً، ثم الأهلي (البطل) ثالثاً برصيد 56 هدفاً.

على صعيد الصلابة الدفاعية جاء الأهلي أولا بـ 20 هدفاً في شباكه، يليه الزمالك وبيراميدز برصيد 31 هدفاً في مرمى كلاً منهما.

92 ضربة جزاء احتسبت خلال الموسم.

1234 بطاقة صفراء أشهرت طوال الموسم، في مقابل 76 بطاقة حمراء.