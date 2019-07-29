وسجل المدافع الدولي التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 رافعا رصيد فريقه الى 80 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 72 نقطة.

وكانت المباراة تحصيل حاصل بعد ضمان الأهلي للقب الرابع تواليا والـ41 في تاريخه الأربعاء الماضي بفوزه على المقاولون العرب 3-صفر.

وجاء الشوط الأول متوسط فنيا ووضح تأثر اللاعبين بجالة الاجهاد العامة من طول الموسم، وعدم اكتمال اللياقه البدنية لأغلبهم نظرا لعودتهم من فترة التوقف الطويلة التي استمرت ما يقرب من 50 يوما بسبب تنظيم مصر للنسخة الـ32 من كأس الامم الأفريقية.

وكان الأهلي البادئ بالهجوم في محاولة لإحراز هدف مبكر مستغلا تراجع لاعبي الزمالك للدفاع، إلا أن تباعد الخطوط وفردية لاعبى الأهلي ولجوئهم للعب الاستعراضي خاصة الثنائى رمضان صبحي وحسين الشحات، منح لاعبي الزمالك الأفضلية مع مرور الوقت، وكاد محمد إبراهيم يفتتح التسجيل إثر انفراد بالحارس محمد الشناوي الا ان الاخير اخرج الكرة الى رمية تماس (8).

واستمرت السيطرة البيضاء بفضل تحركات محمد إبراهيم حسن ومحمد السيد زيزو وتمريرات التونسي فرجاني ساسي، ولكن دون فاعلية حقيقة على مرمى الشناوي.

وأجرى مدرب الزمالك خالد جلال تغييرا اضطراريا في الدقيقة 39 بنزول محمود حمدي "الونش " بدلا من محمود علاء المصاب.

وانحصر اللعب مع مرور الوقت في وسط الملعب، وانعدمت المحاولات الهجومية على كلا المرميين لتهدأ المباراة تماما، حالها حال المدرجات الخالية من الجماهير بعدما اشترط الامن حضور 30 مشجعا لكل ناد في ملعب تسع مدرجاته لـ80 ألف مشجع.

وأهدر عمر السعيد فرصة ذهبية لمنح التقدم للزمالك مطلع الشوط الثاني عندما أطاح بالكرة العرضية المرتدة من الشناوي خارج المرمى (47).

ونجح معلول في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ حارس الزمالك عماد السيد في التصدي لتسديدة وليد سليمان من ركلة حرة مباشرة (59).

وكاد الزمالك يدرك التعادل من هجمة مرتدة بعد دقيقتين عندما انفرد محمد ابراهيم بالشناوي لكنه سدد كرة ضعيفة أنقذها الأخير.

وأهدر البديل صالح جمعة فرصة التعزيز عندما تلقى كرة من رمضان صبحي بعد هجمة مرتدة سددها بجوار القائم الايسر للمرمى الخالي.

