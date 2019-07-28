وقالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن والد النني عثر على جثة في منزل ابنه بالمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية في مصر.

وقالت الصحيفة إن والد النجم المصري عثر على الجثة في فناء المنزل الذي لا يزال قيد الإنشاء، قبل أن يسارع بإبلاغ السلطات المصرية.

وأخبر ناصر النني، والد لاعب أرسنال محمد النني، أحد البرامج المصرية، أن الجثة هي لأحد اللصوص الذين يحاولون سرقة الأسلاك الكهربائية من المنازل، وانتهى به المطاف ميتا في المنزل بعد تعرضه لصعقة كهربائية.

يذكر أن محمد النني من مواليد المحلة الكبرى في الغربية، وهي المنطقة التي نشأ فيها قبل أن ينضم لأكاديمية النادي الأهلي عام 1997، حيث تدرج في الفئات السنية، قبل انتقاله لنادي المقاولون العرب، ومن ثم لأوروبا.

ولم ينضم النني حتى الآن لمعسكر ناديه أرسنال الإنجليزي، بسبب الإجازة التي حصل عليها بعد مشاركته بكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري.