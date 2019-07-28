ولمح محرز إلى إمكانية رحيل بلماضي رغم قيادته للمنتخب الجزائري للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر، حيث قال في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن استمرار المدرب في منصبه محل شك رغم أن عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مستمر لغاية عام 2022.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن نجم مانشستر سيتي قوله: "لقد تحدثنا بيننا نحن اللاعبين، إزاء كل ما يحدث حاليا، وبلماضي وحده من يمكنه اتخاذ القرار الذي يناسبه وسنحترمه".

وكانت الصحيفة الجزائرية قد كشفت الأسبوع الماضي أن بلماضي مستاء بسبب ما يجري مع المنتخب أثناء التحضير للبطولة الأفريقية وخلالها، كما أنه أبلغ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بضرورة إحداث تغييرات جذرية في محيط المنتخب الذي أضحى يؤثر بشكل سلبي على الأخير.