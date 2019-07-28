وتغلبت مصر على البرتغال بنتيجة (37-27) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد، ليحصد "الفراعنة" الميدالية البرونزية الثانية في التاريخ، بعد بطولة عام 1999.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 17-15، قبل أن يوسع لاعبو مصر الفارق في الشوط الثاني إلى 10 نقاط، وينهون المباراة لصالحهم.

واختير المصري سيف الدرع أفضل لاعب في المباراة، بعد المستويات المتميزة التي قدمها وقاد بها "الفراعنة" للميدالية البرونزية.

وكانت مصر خسرت في الدور نصف النهائي أمام فرنسا، بينما تعثرت البرتغال أمام كرواتيا، ويلعب لاحقا منتخبا فرنسا وكرواتيا على اللقب يوم الأحد القادم.

وقدم منتخب "الفراعنة" أداء قويا خلال البطولة، وتصدر مجموعته بدور المجموعات بجدارة، قبل أن يهزم صربيا والنرويج في الأدوار الإقصائية.

وحصلت مصر على اللقب الوحيد لها في مونديال الناشئين عام 1993، بالبطولة التي أقيمت على ملاعبها.