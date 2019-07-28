وأعلن نادي ريال مدريد الاسباني، الأسبوع الماضي، تعرض جناحه الدولي أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، مما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، تستمر بين 6 و9 أشهر.

ووفقا للصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول، قرر ريال مدريد الإسباني إلغاء فكرة بيع الكولومبي خاميس رودريغيز، بسبب النقص الكبير في العناصر بالنادي "الملكي".

كما جاءت الهزيمة "المذلة" من أتلتيكو مدريد قبل أيام، في مباراة ودية، وبنتيجة 3-7، لتدق ناقوس الخطر، وتعزز فرص رودريغيز بالبقاء.

وكان من المتوقع أن ينتقل رودريغيز لنابولي الإيطالي أو أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن الهزيمة الكبيرة أبعدت فكرة بيعه لأتلتيكو، الغريم المباشر في الدوري.

وطوال أسابيع سادت التكهنات بشكل رحيل مؤكد لخاميس رودريغيز الذي لم يشارك حتى في المباريات الودية.

وكان ريال مدريد قد قام ببيع لاعبي الوسط داني سيبايوس وماركوس لورينتي، كما أنه على بعد أيام من بيع الويلزي غاريث بيل للصين، مما سيسبب نقصا حادا في اللاعبين الهجوميين بالفريق.

ولعب رودريغيز بصفوف النادي الملكي 3 مواسم، بين أعوام 2014 و2017، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني لموسمين، بنظام الإعارة.