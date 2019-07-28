وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية مثل المباراة التي ستجمع نادي السالمية الكويتي بنظيره نادي القوة الجوية العراقي.



فيما أوقعت القرعة النادي العربي الكويتي في مواجهة الاتحاد الاسكندري المصري ونادي الكويت الكويتي في مواجهة نظيره الشرطة العراقي.



ومن ابرز المباريات التي اسفرت عنها هذه القرعة جاءت كالتالي شباب الأردن في مواجهة النجم الساحلي التونسي والجيش السوري في مواجهة (نواديبو) الموريتاني والمريخ السوداني في مواجهة الوداد المغربي والإسماعيلي المصري في مواجهة اهلي بنغازي الليبي والنصر العماني في مواجهة الجزيرة الاماراتي والنجمة اللبناني في مواجهة الترجي ومولودية الجزائر في مواجهة ظفار العماني والرجاء المغربي في مواجهة هلال القدس الفلسطيني.

وأكد أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي في تصريح لوكالة "كونا" على هامش اعلان نتائج القرعة عن اعتزازه بإجراء هذه البطولة بين الأندية العربية، لافتا إلى أنها مؤشر على نجاح أهدافها المتمثلة في " النهوض بكرة القدم في الدول العربية وإذكاء روح التنافس بين فرقها".



يذكر أن النسخة السابقة التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية العربية الأبطال توج بها النجم الساحلي التونسي عقب فوزه على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.



