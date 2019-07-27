وسينضم صلاح وفيرمينيو وبيكر إلى معسكر ليفربول في إيفيان، شرقي فرنسا، الاثنين.

وسيلحق الثلاثي ببقية الفريق في اليوم الأول لمعسكر الريدز، بعدما تم منحهم إجازة إضافية بسبب ارتباطاتهم الدولية هذا الصيف.

وكان أليسون وفيرمينو قد توجا مع البرازيل ببطولة كوبا أميركا، بينما شارك صلاح مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، لكن الفريق خرج من دور الـ 16.

وسيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز موسمه الجديد بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، مساء الجمعة 9 أغسطس المقبل، وستسبقه بـ5 أيام مواجهة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي.