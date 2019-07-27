وبعد افتتاح سان جرمان التسجيل عبر مدافعه الألماني ثيلو كيهرر من رأسية بعد ضربة حرة من القادم الجديد الإسباني بابلو سارابيا (41)، بدا لاعبو المدرب الألماني توماس توخل في طريقهم إلى تحقيق الفوز.

لكن سامويلي لونغو، الذي دخل في الدقيقة 64، عادل في الوقت البدل عن ضائع من تسديدة ارتدت من جسم الحارس الدولي ألفونس أريولا، الذي قدم مباراة جيدة (90+4).

وفي ركلات الترجيح، تفوق لاعبو المدرب، أنتونيو كونتي، الذي استخدم لاعب وسطه الجديد ستيفانو سنسي.

وصد الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش ركلتي عادل أوشيش وأرثر زاغر.

وكان أنتر قد خسر بركلات الترجيح الأربعاء أمام مواطنه يوفنتوس بطل الدوري في نانكين.

وقال توخل بعد المباراة: "يمكننا اللعب أفضل من ذلك. كانت الظروف معقدة. لكن افتقدنا للأساسيات وهذا أمر مخيب".

ووصل سان جرمان إلى شنزن الصينية الأربعاء الماضي ويواجه سيدني أف سي الأسترالي، الثلاثاء، في سوتشو.

ويخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في شنزن ضد مواطنه رين في 3 أغسطس في مباراة كأس الأبطال.

وبقي نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو) في شنزن، في ظل أنباء عن تركه فريق العاصمة وعودته إلى برشلونة الإسباني.

وفي غيابه، لعب الشاب كيليان مبابي دور النجم الأول في صفوف سان جرمان، وخرج في الدقيقة 72 لحساب الألماني يوليان دراكسلر.

وكان سان جرمان قد فاز على دينامو دريسدن الألماني 6-1 وتعادل مع نورمبرغ الألماني 1-1.