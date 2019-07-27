وتغلب منتخب فرنسا للشباب لكرة اليد على الفراعنة بفارق ضئيل 35-33 ليصعد إلى نهائي مونديال الشباب لكرة اليد.

وكان منتخب الفراعنة للشباب لكرة اليد قد حقق الفوز في كل مبارياتهم في البطولة، وكان على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الدور النهائي من البطولة.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا للغاية بنتيجة 29-27، في المباراة التي جمعته بالمنتخب النرويجي في دور الثمانية، الخميس الماضي، ليتأهل إلى نصف النهائي الذي خسره أمام فرنسا.

وتواجه فرنسا في نهائي مونديال كرة اليد للشباب المنتخب الرابح من مباراة البرتغال وكرواتيا.

وتجمد رصيد مصر من الألقاب في هذه البطولة عند لقب واحد تحقق عام 1993 على الأراضي المصرية، فيما ستسعى لخطف البرونزية الثانية في تاريخها بعد نسخة 1999، عندما تلعب مباراتها الأحد المقبل لتحديد المركز الثالث.

واحتل منتخب مصر للشباب لكرة اليد المركز الرابع في البطولة 3 مرات في الأعوام 2009 و2011 و2015.