ونشر النجم البرازيلي على حسابه الرسمي على إنستغرام أنه يبحث عن عمل قائلا: "أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟".

وتابع ألفيش ساخرا: "هل من أحد لديه وقت لقراءة سيرتي"، وذلك في إشارة لألقابه العديدة مع البرازيل وأندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جرمان".

ويأتي ذلك بعد أن اتفق ألفيش مع باريس سان جرمان على عدم تجديد العقد بطلب من النادي ليرحل مجانا هذا الصيف.

وتشير التقارير أن ألفيش يلقى اهتمام عدد من الأندية خاصة بعد الأداء المتميز الذى قدمه في كوبا أميركا، حيث ارتبط اسمه بتوتنهام ومانشستر سيتي وأرسنال.

وفي السياق، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ألفيش حاول العودة إلى صفوف برشلونة من جديد، لكن إدارة النادي الكتالوني رفضت هذه الخطوة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم تألق اللاعب خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة، قررت إدارة النادي الكتالوني رفض عودته نظرا لكبر سنه وارتفاع الراتب السنوي الذي يحصل عليه.