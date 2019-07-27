وقال زيدان في تصريحات ما بعد المباراة: "دخلنا المباراة بشكل سيء جدا. بعد 8 دقائق بتنا متأخرين بنتيجة 2-صفر. لم تكن لنا ردة فعل لنغير شيئا".

وأضاف "الشوط الأول كان صعبا. كنا سيئين في كل شيء، وبالأخص افتقدنا للحدة. سجلوا 7 أهداف، لا يمكن حدوث ذلك. كانوا أفضل في كل شيء ولا يوجد ما يقال أكثر من هذا".

وتابع زيدان: "نستعد للموسم ونحن هادئون. سنكون متحفزين بالشكل اللازم، لا أشك في ذلك. سيكون موسما طيبا، أنا مقتنع بذلك. اليوم لا يمكن أن نكون سعداء. أنا مقتنع أن لدي فريقا سينافس وسيكون جيدا".

وواصل: "علينا العودة والحصول على بعض الراحة. لا يقلقني ما حدث لكني مجروح. حين تخسر، لا تلعب لتخسر، لكن هذا ما حدث، لا يمكن النظر إلى الخلف. إنها مباراة سيئة وعلينا التفكير فيما فعلناه".

وتلقى ريال مدريد خسارة فاضحة على يد أتلتيكو بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة، مما مثل صدمة للجماهير قبل بداية الموسم الجديد.

وتركت الهزيمة الثقيلة مشجعي الفريق الملكي في حالة غضب شديد، حيث اقترنت بأداء سيئ سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت أيضا الوافد الجديد البلجيكي إيدن هازارد.

وخاض ريال مدريد موسما كارثيا على المستويين المحلي والقاري، حيث ختم الدوري الإسباني في المركز الثالث، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.

ويسافر ريال مدريد إلى ميونيخ الألمانية ليشارك في كأس أودي ويواجه، الثلاثاء، فريق توتنهام الإنجليزي، وبعد 24 ساعة يلعب ضد بايرن ميونيخ أو فينيرباهتشة التركي.

ويلعب النادي الملكي وديا ضد فريق سالزبورغ النمساوي في 7 أغسطس ويبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 17 أغسطس بمواجهة مضيفه سيلتا فيغو.