وتوج منتخب "محاربو الصحراء" بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، فيما استنكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية سلوك النجم الجزائري بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة مدبولي ووزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.

وقال محرز في تصريحات نقلها موقع "أونزي مونديال": "لقد أردت الذهاب لمصافحته لكن تمت مناداتي لآخذ الكأس فاستدرت، لم يكن هذا مقصودا، وليست لدي أي مشكلة حيال هذا الأمر".

وساهم محرز بشكل كبير في فوز الخضر بكأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعدما فاز محاربو الصحراء لأول مرة عام 1990، سجل 3 أهداف، كان أهمها الهدف الثاني في مرمى نيجيريا في آخر ثواني الوقت الأصلي من نصف النهائي.